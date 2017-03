Die Dietiker Nötzliwiese zwischen Bahnhof und Limmat ist eigentlich grün. Knallrot eingezeichnet ist sie aber im Kataster der belasteten Standorte. Sie gilt als überwachungs- und sanierungsbedürftig, weil von ihr der Schadstoff Ammonium ins Grundwasser gelangt.

Um zu verstehen warum, muss man weit zurückblicken: Noch 1877 gab es die heutige Nötzliwiese gar nicht. Stattdessen floss dort die Limmat. Das Flussufer lag damals weiter westlich, näher an der Bahnlinie (siehe Grafik). Dies ist auch auf einer Karte von 1877 zu sehen.

Doch was passierte danach? Und warum geraten heute unter der Nötzliwiese Schadstoffe ins Grundwasser? Erste Antworten bringt ein Blick in den öffentlichen Kataster der belasteten Standorte, genauer in die Information zu Standort Nummer 0243/D.N004, auch Schifflände genannt. Der Standort wurde aufgeschüttet. Es handelt sich um Altlasten, die mehr als drei Prozent Schlacke enthalten. Der Standort wurde von der Behörde als belastet und sanierungsbedürftig beurteilt. Die Überdeckung der Abfälle betrage zwischen 10 und 20 Zentimeter. Nur so tief müsste man also graben, um auf die Altlasten zu stossen. Zum Vergleich: Ein handelsüblicher Teelöffel ist etwa 13 Zentimeter lang.

Weiter heisst es, dass die Vulnerabilität des Grundwassers, also dessen Verletzlichkeit, «sehr hoch» sei. Zudem gebe es zwar eine direkte Entwässerung in das Oberflächengewässer, also die Limmat, darin aber keine Hinweise auf Belastungen.

Nötzliwiese entstand ab 1877

Der Kanton, genauer das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel), hat schon diverse Untersuchungen angeordnet. Die genauen Daten zu belasteten Standorten sind nicht öffentlich einsehbar. Auf Anfrage nimmt Wolfgang Bollack, Sprecher der Baudirektion, aber Stellung zu einigen Fragen. Das Ufer am heute belasteten Standort sei gemäss den kantonalen Unterlagen ab 1877 aufgeschüttet worden – damit verschob sich das Limmatufer an dieser Stelle also immer weiter nach Osten. Das Ausmass ist erstaunlich. Dazu Bollack: «Es handelt sich um eine 22 000 Kubikmeter grosse Schüttung aus mineralischen Bestandteilen wie Ziegel, Backsteinen und vereinzelt Schlackeresten sowie Aushub. Bei einer Fläche von 8700 Quadratmetern ergibt sich eine durchschnittliche Mächtigkeit von etwa 2,5 Metern.» So dick ist die ehemalige Deponie also, von der kaum mehr jemand weiss.

Bliebe alles so, wie es ist, müsste all dieses Material dereinst entfernt werden, auch wenn die Sanierung «aufgrund einer Gefährdungsabschätzung vorderhand nicht notwendig ist», wie Bollack erklärt. Das Awel hat schon diverse Untersuchungen der Nötzliwiese angeordnet, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit.