In den Neunzigerjahren als Saisonarbeiter in die Schweiz gekommen, ist der ursprüngliche Maler aus Köln erst sehr spät in die Welt des Gesangs eingestiegen. «Mein Leben als Sänger wäre sicher anders verlaufen, hätte ich nicht erst mit Ende zwanzig mit der klassischen Gesangsausbildung angefangen. Denn mit diesem Alter hören viele wieder auf», sagt er. Im Jahr 1997 zog es ihn und seine Frau nach Dietikon; seither wohnt er in der Stadt. «Wo soll ich denn sonst hin?», scherzt er nach seinem Auftritt. Es gefiele ihm hier sehr gut, er habe ein gutes Umfeld. So lobt Sablotny auch die Zusammenarbeit mit der Kulturkommission Dietikon, die zum Abend eingeladen hatte.