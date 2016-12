In den letzten Wochen haben die freiwilligen Helfer der vier Dietiker

Connect-Kirchgemeinden 190 Weihnachtspäckli für jeden der Dietiker Flüchtlinge gepackt. Es gibt vier verschiedene Versionen: für Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer. Das für Kinder enthält zum Beispiel einen kleinen Teddybären, ein Puzzlespiel und Schokolade, das für Männer unter anderem ein Paar warme Socken, das für Frauen eine Hautcreme.

Jeder Flüchtling bekommt bei der ORS-Betreuungsstelle in der Neumattstrasse 24 einen Päckli- Gutschein, den er entweder am 13. Dezember von 17.30 bis 20.30 Uhr im Treffpunkt Plus im Christlichen Zentrum Silbern, in der Riedstrasse 3, oder am 15. oder 22. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr im Café Mitenand im Kirchgemeindehaus der Reformierten Kirche in der Poststrasse einlösen kann. (GAH)