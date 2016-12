Das Vorbeten am Freitagsgebet sei am schwierigsten. Man betet nicht nur vor, sondern hält auch eine Ansprache zum aktuellen Geschehen in der Region und der Welt. Diese Aufgaben erfüllt normalerweise ein ausgebildeter Imam. Da die seit 1991 bestehende Islamische Gemeinschaft Dietikon nicht genug Geld für einen professionellen Geistlichen hat, übernehmen verschiedene geeignete Laien diese Rolle.

«Mittlerweile bin ich Präsident, Imam, Seelsorger, Freund und Kollege in unserer Gemeinschaft», fasst Yükseldi seine Funktionen zusammen. Schon früh wurde Yükseldi Seelsorger und Freund: Als Kind war er Ansprechperson für andere Kinder, die mit ihren Problemen zu ihm kamen. Bereits damals habe er lösungsorientiert beraten. Mittlerweile hat er einen Seelsorger-Kurs bei der Vereinigung Islamischer Organisationen Zürich absolviert. Der Kurs sei eine Art psychologische Weiterbildung, die Verständnis und Geduld schule.

Schon als Kind war er Berater

Im Alter von sieben Jahren besuchte er die Koranschule. Am besten in Erinnerung blieb ihm aus dieser Zeit die Geschichte von Abraham und Ismael. Dass man aus Hingabe zu Allah bereit wäre, den eigenen Sohn zu opfern, prägte sein Bild vom Glauben. Aber auch der Lehrer und Imam habe ihn beeindruckt, weil dieser so viel wusste und über gute Umgangsformen verfügte. Trotzdem war sein Berufswunsch Pilot.

Als 11-Jähriger kam er mit seiner Familie aus der Türkei in die Schweiz. Hier arbeitete er als Lastwagenfahrer und zog nach Dietikon. «In den 1990er-Jahren vermisste ich eine Koranschule in Dietikon. Deshalb fing ich an, mich autodidaktisch weiterzubilden», erinnert sich der Vater von fünf erwachsenen Kindern. Er begann die Ilmihal-Schriften zu studieren. Diese seien an die gegenwärtige Gesellschaft angepasste Verhaltensregeln. Besonders wichtig ist ihm auch der Kontakt zu anderen Glaubensgruppen: «Das Vermitteln zwischen der muslimischen Gemeinschaft und der westlichen Gesellschaft ist eine verantwortungsvolle Aufgabe», hält Yükseldi fest, der seit 1998 eine Reinigungsfirma führt.

Die Kindheit im Lepra-Zentrum prägte ihn

Willy Mayunda: Der 52-jährige Pfarrer der katholischen Kirche Engstringen wollte schon als Kind Priester werden.

Der Duft von Weihrauch schwebt noch in den Räumen der katholischen Kirche St. Mauritius in Oberengstringen. «Meine Familiengeschichte war zentral für meine Berufswahl», sagt der 52-jährige Pfarrer Willy Mayunda, der in Kongo Theologie und Philosophie studiert hat. In Kongo könnten nur Privilegierte ein Priesterseminar besuchen. Dieses sei einerseits Gymnasium und andererseits Universität. Schon sein Grossonkel väterlicherseits, Joseph Kasavubu, habe am Priesterseminar in Kongo Philosophie, Latein und Griechisch studiert. Doch wie das Leben so spielte, wurde Kasavubu nicht wie beabsichtigt Priester, sondern erster Präsident der Demokratischen Republik Kongo.

Der Beruf als Hoffnungsschimmer

«Mein Vater und seine Brüder besuchten ebenfalls das Priesterseminar, aber auch sie änderten ihren Lebensweg, um Gott anders zu dienen», erzählt Mayunda. Obwohl sein Vater mithilfe seines Onkels eine politische oder kirchliche Karriere hätte machen können, leitete er lieber ein Lepra- und Tuberkulose-Zentrum, welches zuvor von belgischen Missionaren geführt wurde. Da das Zentrum etwas abgelegen lag und schlecht erschlossen war, konnten Priester nicht regelmässig zum Gottesdienst kommen.

Im Auftrag des Bischofs führte der Vater Wort-Gottesdienste im Zentrum durch und Mayunda durfte bei seinem Vater ministrieren. «Viele Studienkollegen meines Vaters sind Priester geworden, die bei uns ein- und ausgingen», erinnert er sich.