Auf Nachfrage bei der Gemeinde Uitikon wurden zudem aktuelle Zahlen zu den Anzahl Fahrten auf den Üetliberg bekannt gegeben. So zählte man seit April über 8600 Fahrten. «Von den bisher 1500 gebüssten Fahrzeuglenkern haben 90 Prozent auf der Höhe der Kamera beim Schülerheim Ringlikon gewendet und sind damit nicht auf den Üetliberg gefahren», so Wolf. Pro Tag hätte man in den letzten elf Monaten durchschnittlich 26 Fahrten auf den Hausberg registriert. Wolf: «Mit dem Kontrollsystem errichten wir keine neue Einnahmequelle, sondern versuchen ein für alle angemessenes Verkehrsregime einzuführen.»