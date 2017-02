Zurück zum Gestaltungsplan. Neben der Zugänglichkeit der Üetlibergspitze für die Öffentlichkeit sind auch die 4000 Fahrten ein Problem für Sie. Ist Ihr Gegenvorschlag von zwei Fahrten morgens und abends nicht zu wenig?

Nein. Auf einem geschützten Berg sind derart viele Fahrten – zählt man Hin- und Rückfahrten einzeln, sind es eigentlich 8000 – zu viele. Bereits seit über einem Jahrzehnt poche ich darauf, dass man festlegt, was hier oben überhaupt an Nutzung möglich sein soll. Nur so kann man einen sauberen Gestaltungsplan mit gutem Verkehrskonzept ausarbeiten. Dann würde auch klar, ob es all die Aktivitäten mit dem Rattenschwanz an Emissionen auch wirklich braucht.

Wie erklären Sie sich, dass der Üetliberg seit über einem Jahrzehnt derart umkämpft ist?

Unser Verein hat viele Mitglieder, die im Zürcher Quartier Friesenberg aufgewachsen sind. Für sie war der Üetliberg das Naturerlebnis schlechthin. Noch heute wandern einige von ihnen tagtäglich auf den Berg, was einen emotionalen Bezug herstellt. Und auch die Besucher des Hotels machen wohl gute Erfahrungen mit der schönen Aussicht. Gegen alles, was sich in den vier Hotel-Wänden abspielt, haben wir auch nichts. Uns geht es um den Respekt gegenüber der Natur und den Wanderern.

Wann wird eine für alle Parteien gangbare Lösung gefunden?

Es ist eine schwierige, vertrackte Situation. Kaffeesatzlesen kann ich leider nicht.