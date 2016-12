Ob beim Bahnhofplatz, bei der Ecke Schächli-/Altbergstrasse oder an der Poststrasse: Wer sein Velo am Bahnhof Dietikon sein Velo abstellen will, wird in allen Himmelsrichtungen bedient. Umwege sind keine nötig. Aber nicht alle sind zufrieden: Das zeigt die erste Limmattaler Online-Petition, die am 20. Dezember auf der Plattform petitio.ch gestartet ist und inzwischen 14 Unterstützer hat.

Diese loben zwar, dass der Velo-Unterstand an der Poststrasse genau am richtigen Ort steht, finden aber, er sei «zu kurz». Der Grund: Selbst im Winter reicht dieser Veloständer zuweilen nicht aus, um allen Drahteseln ein Obdach zu bieten, die dort abgestellt werden. Dabei hätte es auf der rechten Seite noch Platz, um ihn zu verlängern. Genau das fordert die neue Online-Petition. Wenn diese bis 19. Januar das Ziel von 200 Unterstützern erreicht, wird die Limmattaler Zeitung dem Anliegen offiziell Nachdruck verleihen.