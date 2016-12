Tatsächlich überwintern jährlich einige Störche in der Schweiz, sagt Livio Rey, Mediensprecher der Vogelwarte Sempach. Viele Störche in der Schweiz stammen aus dem Wiederansiedlungsprojekt im solothurnischen Altreu, das 1948 startete. «Im Rahmen der Wiederansiedlung wurden die Störche vor ihrer Auswilderung einige Jahre in Gefangenschaft gehalten, flogen im Winter also nicht in den Süden und gewöhnten sich somit an den Schweizer Winter», so Rey.

Die Vogelwarte beobachte, dass viele Nachkommen der Altreu-Störche sich ebenfalls nicht mehr vom Winter vertreiben lassen. Als Resultat des Klimawandels bleibt vermehrt Schnee aus. Das lässt gemäss Rey viele Störche in Gebieten überwintern, die früher zu weit nördlich lagen. «Dieses Verhalten ist vor allem bei älteren Störchen zu beobachten. Das können wir anhand unserer Beringungen sehen.» Weil sie erfahrener sind, fänden sie leichter Futter als jüngere Vögel, auch wenn der Schnee vermehrt ausbleibt. Amphibien würden sie zwar keine finden, doch Würmer und Mäuse könnten sie auch im Winter jagen. Auch andere Vögel, die früher in den Süden zogen, wie Bachstelzen, Stare oder Rotmilane, überwintern nach Beobachtung der Vogelwarte Sempach zunehmend in der Schweiz.



Der Glockenschlag vertreibt sie



Es ist gemäss Rey also durchaus möglich, dass sich die Storchengruppe Urdorf als Winterquartier ausgesucht hat. «Erlebt Urdorf plötzlich einen harten Wintereinbruch, sodass die Störche keine Nahrung mehr finden, werden sie sich einen neuen Platz suchen. Weit in den Süden wird diese Gruppe aber jetzt nicht mehr fliegen», sagt Rey. Der Weissstorch sei sehr schwer und brauche warme Aufwinde, um lange Stecken fliegen zu können. Zögen die sechs von Urdorf weg, so würden sie sich gute Nahrungsgebiete in nahegelegenen landwirtschaftlichen Regionen suchen.



Obwohl der Turm der katholischen Kirche Urdorf den Störchen zu behagen scheint, haben sie mit dem Glockengeläut so ihre Mühe. Hueseyin Basyurt vom Pfarramt Bruder Klaus beobachtete, wie die Vögel beim Glockenschlag sofort das Weite suchen.