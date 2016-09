Der Weg auf den Üetliberg soll auch für Autofahrer attraktiver werden. Diese sollen zwar nicht mit ihrem Gefährt direkt zur Bergspitze gelangen können, aber zumindest bequem von einem Parkplatz dorthin kommen. Aus diesem Grund plant Grün Stadt Zürich einen Waldweg, der den auf Stadtzürcher Land gelegenen Parkplatz Feldermoos unweit des Zentrums Uitikon Waldegg direkt mit der SZU-Haltestelle Waldegg verbindet. Der Parkplatz und die Bahnstation sollen innert weniger Minuten bequem zu erreichen sein. Die Massnahme soll den ungeliebten und illegalen Autoverkehr auf dem Zürcher Hausberg ein Stück weit eindämmen.

Zwecklos ohne Licht

Bei der Planung des Weges zeichnet sich nun aber ein Zwist zwischen den beiden betroffenen Gemeinden ab. Vergangene Woche reichte der Uitiker Gemeinderat eine Einwendung gegen das bis zum 26. September öffentlich aufgelegene Wegbauprojekt von Grün Stadt Zürich ein. Die Exekutive beanstandet, dass der Weg über keine Beleuchtung verfüge. «Für uns steht fest, dass dieser Weg für die Besucher des Bergs so attraktiv wie möglich sein muss», sagt Sicherheitsvorstand Patrik Wolf auf Anfrage. Nur so würden Autofahrer auf diese Weise auf den Üetliberg gelangen und auf eine unerlaubte Fahrt verzichten. Wollen diese den Weg aber bei Dunkelheit begehen, fehle sämtliches Licht. «Dieser Zugang wird somit zwecklos», so Wolf. Bereits während der Planungsphase arbeitete Uitikon eng mit der Stadt Zürich zusammen. «Mit der Begründung, dass heute ohnehin jeder über eine Taschenlampen-Funktion auf seinem Smartphone verfüge und eine permanente Beleuchtung somit obsolet würde, verwarf Grün Stadt Zürich unseren Vorschlag für eine Beleuchtung», so Wolf.