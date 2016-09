Der Sommer neigt sich dem Ende zu und damit auch die Badisaison. Vielerorts schliessen dieses Wochenende die Freibäder – auch im Limmattal. Damit geht eine Saison zu Ende, die wegen des verregneten Frühsommers schlecht anfing und durch die vergangenen Wochen doch noch zu erfreulichen Besucherzahlen führte.

So zählte die Birmensdorfer Badi Geren dieses Jahr 39 000 Eintritte. Das sind 8000 Besucher weniger als 2015, aber immer noch 15 000 mehr als 2014. «Der schlechte Saisonstart hat dazu geführt, dass das Personal im Mai und Juni mehr Zeit in Garten- und Anlagepflege investieren konnte», sagt Badmeister Süri Markovic. In den letzten zehn Wochen habe man jedoch dank des heissen Spätsommers die Bilanz retten können. «Wären die Gäste im Juli nicht in die Ferien gegangen, hätte man bestimmt Zahlen wie 2015 gehabt», meint Restaurantführerin Marlies Graf.