Dass Gewinne zweier Schlieremer Firmen grosse Summen in die Stadtkassen spülen würden, hat der Stadtrat bereits im vergangenen Herbst bekannt gegeben. Damals war anstelle einer schwarzen Null die Rede von einem Plus von 14 Millionen Franken. Gestern veröffentlichte die Stadt nun ihre definitive Jahresrechnung für 2016 und es wird klar, dass noch weitere 6 Millionen dazukamen. So schliesst Schlieren mit einem Plus von 20 Millionen Franken ab. «Dies ist ein Rekordwert», sagt Finanzvorsteherin Manuela Stiefel (FDP) erfreut.

Neben den Gewinnsteuern juristischer Personen aus früheren Jahren (13,3 Millionen Franken) und aus dem Rechnungsjahr (1,7 Millionen) trugen auch höhere Einnahmen bei der Quellensteuer (1 Million) und die Steuerausscheidungen von Gewinnsteuern juristischer Personen (2,4 Millionen) zum Ergebnis bei. Zudem entrichtete die Stadt weniger Zinsen auf Fremdkapital (600 000 Franken) und sparte wegen des Wegfalls von Kleinkinderbetreuungsbeiträgen rund 700 000 Franken. Mehr ausgegeben hat Schlieren hingegen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (rund 700 000 Franken) und bei den Pflegeinstitutionen (rund 300 000 Franken). Auch konnten budgetierte Gewinne von rund 2,5 Millionen Franken aus dem Verkauf von Grundstücken noch nicht realisiert werden.

Nur 34 Millionen investiert

Unter dem Strich heisst dies, dass die Stadt für das vergangene Jahr bei einem Aufwand von 156,6 Millionen Franken Einnahmen von 176,6 Millionen Franken verbuchen kann.

Mit 34 Millionen Franken fallen die Investitionen geringer aus, als im Budget vorgesehen (47 Millionen). Davon entfielen gut 20 Millionen auf das neue Schulhaus Reitmen und 2,2 Millionen auf die neue Asylunterkunft. Selber kam die Stadt für rund 27 Millionen der Kosten auf, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 80 Prozent entspricht. Somit erhöht sich die Nettoschuld pro Einwohner von 1218 Franken im 2015 auf 1453 Franken im vergangenen Jahr.

Das satte Plus von 20 Millionen Franken hat aber auch seine Schattenseite. «Wir dürfen uns heute freuen», so Stiefel, doch bereits in einigen Monaten werde ein riesiges Minus im Budget für das Jahr 2018 klaffen. Der Grund dafür ist die wegen des guten Jahresabschlusses angestiegene Steuerkraft pro Person im Vergleich zum Vorjahr. Ruckartig kletterte diese von 2751 auf 3755 Franken. Damit übersteigt dieser Wert erstmals das für den Ressourcenzuschuss relevante Kantonsmittel, sagt Stiefel weiter.

Tiefrote Zahlen im 2018

Dies habe zur Folge, dass Schlieren im 2018 keine Zahlungen aus dem kantonalen Finanzausgleich erhalten wird. Bislang bekam die Stadt jährlich jeweils zwischen 10 und 13 Millionen Franken. Weil dieser Zustupf dann wegfallen wird, rechne man im Budget 2018 mit einem zweistelligen Millionendefizit. Zwar wird das aktuelle Plus von 20 Millionen ins zweckfreie Eigenkapital übertragen, so Stiefel – dieses steigt somit auf knapp 120 Millionen Franken an. Doch lasse es das neue Rechnungsmodell HRM2 noch nicht zu, dass heute für das Jahr 2018 Rückstellungen zum Ausgleich fehlenden Ressourcenzuschusses getätigt würden.