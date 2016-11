Dunkelbraunes Wasser sprudelt noch in den beiden alten Becken der Kläranlage ARA Birmensdorf. Damit ist jedoch dieser Tage Schluss, denn die beiden neuen, silbern glänzenden Schmutzwasserbecken stehen bereit, die Säuberung zu übernehmen. Die zweite Ausbauetappe ist nämlich abgeschlossen, die neue Anlage ist betriebsbereit, wie Alex Benz vom verantwortlich zeichnenden Ingenieurbüro Hunziker Betatech AG anlässlich eines Rundgangs sagte.



Das Stimmvolk der sechs Anschlussgemeinden Aesch, Birmensdorf, Uitikon, Bonstetten, Stallikon und Wettswil sprach im Jahr 2013 einen Kredit in der Höhe von gut 25,6 Millionen Franken für die Erweiterung der Kläranlage. Mit der Fertigstellung der zweiten Etappe verfügt die ARA Birmensdorf nun über einen neuen Zulaufkanal, ein neues Entlastungswerk, das Abwasser auf das neue Regenbecken verteilt, neue Feinrechen- und Sandfänge, ein Pumpwerk wie auch über ein komplett neues Gebäude. Sprich über einen autonom funktionierenden Kläranlageteil.



In wenigen Tagen wird die Vorreinigungsanlage aus den 1960er-Jahren abgestellt und bis ins Jahr 2018 in Etappen saniert. Dabei handelt es sich um die dritte und letzte Ausbauetappe. Danach wird die Kapazität des Werks um 30 Prozent erhöht, da beide Anlagen in Betrieb sein werden. Mit diesem Schritt will man sich für das erwartete Bevölkerungswachstum in den Anschlussgemeinden rüsten. Bis zum Jahr 2030 sollen dort nämlich 33 000 Einwohner leben (Stand 2015: 25 300). Nun ist die Hälfte des Kredites ausgegeben und auch die Hälfte der Zeit verstrichen: «Wir sind im Zeitplan», sagt Benz.

Toilettenpapier bevorzugt



Das Herzstück des neuen Bauwerks befindet sich unter dem Boden. Dabei handelt es sich um die mechanische Reinigungsanlage, wo etwa Kieselsteine oder Papierreste aus dem Abwasser entfernt werden. Obwohl hier mit moderner Technik gearbeitet wird, bleiben noch einige Herausforderungen: «Feuchttüchli sollten Sie nicht verwenden, da diese nicht zerreissen und in den Pumpen stecken bleiben», sagt Benz am Rundgang. Herkömmliches Toilettenpapier zerreisse leicht und lasse sich in der ersten Station, welche das Schmutzwasser in der ARA Birmensdorf absolviert, problemlos herausfiltern.