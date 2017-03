Drei der vier Senioren, die derzeit in der Villa Sparrenberg oberhalb Unterengstringens wohnen, nehmen mit einigen anderen Gästen Platz am Tisch in der Trotte, die vom Kerzenschein durchflutet ist. Düsterheit und Ruhe liegen in der Luft. Am Tischkopf sitzt Babette Harsant in schlafender Pose. Als das zugehende Tor die Sonnenstrahlen langsam verdeckt, erhebt sich die Gastgeberin und beginnt herumzugehen. Sie berichtet von ihrer Vergangenheit, singt eine Passage aus Mozarts «Don Giovanni» und spricht die Gäste, die zu ihrem Festessen gekommen sind, direkt an. Es sind französische und norwegische Worte zu vernehmen. Dazwischen geniessen Babettes Gäste ein feines Menü aus der Sparrenberg-Küche: Safransuppe, Federkohlsalat, Kalbsbraten mit Süsskartoffeln und Himbeercreme. Trotz der Festlichkeit bleibt die Stimmung düster, denn die grosszügige Babette, eine Kochkünstlerin ist, wird von ihren Gästen enttäuscht. Niemand spricht über ihr vorzügliches Essen.