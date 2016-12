Diese Ausführungen dürften zwar Baden Regio, die Gemeinde Bergdietikon und auch Werner Weibel weiterhin nicht überzeugen. Er, der mit Hochulis Politik sonst sehr zufrieden ist, sagt zu ihrem Brief: «Es ist positiv zu werten, dass ich eine Antwort erhalten habe. Diese wurde aber ohne Kenntnis der lokalen Verhältnisse gegeben.» Diese Aussage bezieht sich auf eine Passage in Hochulis Brief, in der sie Bergdietikon «quasi aus dem Kanton schüpft», wie es Weibel formuliert. Konkret schreibt sie: «Das Einzugsgebiet der Gemeinde Bergdietikon liegt zu einem namhaften Teil ausserhalb des Kantons Aargau.

Die Bedarfsplanung im angrenzenden Kanton Zürich obliegt den dortigen Behörden.» Aufgrund des wohnortsnahen Charakters des Pflegeheimangebots sei zudem nicht damit zu rechnen, dass eine zusätzliche, planerisch relevante Anzahl an Aargauerinnen und Aargauern einen Eintritt in ein Pflegeheim in Bergdietikon ins Auge fassen wird. «Diese Aussage ist meiner Auffassung nach eine reine Behauptung und entbehrt jeglicher Grundlagen, insbesondere weil das geplante Zentrum eine breite Palette von Dienstleistungen anbieten wird», sagt dazu Weibel.

Allgemein werde im Brief vollkommen negiert, dass sowohl Baden Regio als auch der detaillierte Alterszentrums-Bericht des Runden Tischs den Bedarf ausgewiesen hätten. Weiter weist Weibel darauf hin, dass Bergdietikon sehr wohl stark mit dem Bezirk Baden verbunden sei – angefangen damit, dass die Bergdietiker nach der Primarschule die Schulen in Spreitenbach und Baden besuchen und viele Amtsstellen im Bezirk Baden auch für Bergdietikon zuständig sind. «Und schliesslich nimmt Aarau auch die stolzen Finanzausgleichszahlungen aus Bergdietikon an. Man fragt sich manchmal schon, wie viel man in Aarau überhaupt von unserer schönen Gemeinde weiss.»

Nun gelte es aber abzuwarten, wie es weitergeht. «Seit der letzten Gemeindeversammlung ist es relativ ruhig um das Projekt. Ich weiss noch nicht, ob ich das Thema mit der neuen Gesundheitsvorsteherin wiederum aufgreifen werde. Denn ich hoffe, dass die Gemeinde in Ruhe die nächsten Schritte in Sachen Gestaltungsplan an die Hand nehmen kann.»

Gemeinderat darf nichts sagen

Bauvorstand Ralf Dörig (FDP) sagt auf Anfrage, dass sich der Gemeinderat zum Thema Hintermatt weder äussern könne noch dürfe. «Wir wollen und werden aber wieder offen kommunizieren, sobald ein Entscheid über die Stimmrechtsbeschwerde vorliegt», so Dörig. Die Beschwerde gegen den Entscheid für das Alterszentrum an der Juni-Gemeindeversammlung ist noch bei der Aargauer Gemeindeabteilung hängig.

Klare Antwort bezüglich Zeitpunkt

Ein Punkt, der in Bergdietikon ebenfalls für Irritation sorgte, war zudem der Zeitpunkt von Hochulis Entscheid, das Alterszentrum Hintermatt nicht auf die provisorische Liste zu setzen. Er fiel ausgerechnet im Vorfeld zur Dezember-Gemeindeversammlung, wo dann ein Bürger beantragte, die Arbeiten am Gestaltungsplan aus dem Budget zu streichen.

Hochuli dazu: «Es ist festzuhalten, dass das Departement Gesundheit und Soziales zur Prüfung von Anträgen jeweils die neusten Daten aus der sozialmedizinischen Statistik des Bundes sowie der Clearingstelle des Kantons Aargau zu Rate zieht. Die entsprechenden Informationen liegen jeweils im Herbst vor.» Informiert über den Entscheid zur Nicht-Aufnahme auf die Liste habe man dann unabhängig von Projekt-Zeitplänen oder hängigen Verfahren.