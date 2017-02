Sie war einst als vierspuriger Autobahnzubringer gedacht, ist aber stets eine übergrosse Quartierstrasse geblieben: die Feldstrasse in Urdorf. Sie soll daher nicht nur erneuert, sondern auf zwei Spuren verkleinert werden. Die gesamte Sanierung und Umgestaltung von Feldstrasse und Birmensdorferstrasse kostet 19,1 Millionen Franken. Daran beteiligt sich die Gemeinde mit 3,2 Millionen Franken.

Dem entsprechenden Kredit hat das Urdorfer Volk am 27. September 2009 zugestimmt, mit 1225 Ja- zu 1109 Nein-Stimmen, was einem Ja-Anteil von 52,5 Prozent entspricht. Keine Urdorfer Ortspartei war gegen das Projekt. Nach Verzögerungen biegt es nun auf die Zielgerade ein.

Bevor es aber losgeht bei der Feldstrasse, ist es noch nötig, dass der Kantonsrat einen der Teilkredite spricht. Dieser Objektkredit beträgt fast 4 Millionen Franken. Die Kantonsratskommission für Planung und Bau ist nun mit der Beratung fertig. Die 15 Kommissionsmitglieder waren sich uneins: Drei Varianten schlagen sie dem Parlament vor.

Mehrheitsantrag: eine Busbucht

Die Kommissionsmehrheit will, dass die Bushaltestelle Neumattstrasse auf der Nordseite der Feldstrasse mit einer Busbucht ausgestattet wird, was die Projektkosten um 70 000 Franken erhöhen würde.

Denn das Zürcher Tiefbauamt sieht in seinen – vom Regierungsrat unterstützen – Plänen für die Haltestellen bei der Neumattstrasse keine Busbuchten vor, sondern Fahrbahnhaltestellen auf der nördlichen und der südlichen Seite (auch Kaphaltestellen genannt), so wie es heute schon der Fall ist – was aber heute kaum jemanden stört, da die Strasse genug breit ist, damit Autos den Bus überholen können.

Rückweisungsantrag: zwei Buchten

Neben dem erwähnten Mehrheitsantrag gibt es einen Minderheitsantrag von SVP-Kantonsräten, darunter Pierre Dalcher aus Schlieren. Es ist ein Rückweisungsantrag. Das Projekt soll zurück zum Tiefbauamt, damit dieses nochmals neu plant, und zwar mit Busbuchten bei beiden Haltestellen. Der Antrag dürfte chancenlos sein – er findet selbst in der FDP keine Unterstützer. Die Gründe: Das Projekt würde sich dadurch nochmals verzögern, die Mehrkosten sind unbekannt, die ganze Strassenführung müsste komplett verschoben werden.