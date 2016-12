Heidemarie Busch streckte ihre Hand an der Parlamentssitzung von Mitte November in die Höhe. Wie 24 Gemeinderatskollegen und -kolleginnen verhalf sie somit dem stadträtlichen Antrag, die Mandatsführung im Erwachsenenschutz weiterhin in Unterengstringen zu belassen, zu einem Glanzresultat von 25 zu einer Stimme.

«Dies war ein rein pragmatischer Entscheid», wie die CVP-Gemeinderätin heute auf Anfrage sagt. Denn noch immer sei sie davon überzeugt, dass Schlieremer, die auf einen Rechtsbeistand angewiesen sind, diesen auch in Schlieren erhalten sollen. So reichte Busch kürzlich eine Motion ein, in welcher sie gemeinsam mit neun Mitunterzeichnern die Kündigung des erst abgesegneten Vertrags mit der Gemeinde Unterengstringen fordert.