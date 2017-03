Der Gemeinderat zeigte sich erleichtert und wollte gleich die nächsten Schritte unter die Füsse nehmen. Doch er wurde ausgebremst: Wenige Tage nach der Gemeindeversammlung reichte ein Stimmbürger beim Kanton Beschwerde ein und beantragte, der Beschluss der Versammlung sei aufzuheben. Er kritisierte diverse Punkte: Die Aktenauflage sei unvollständig gewesen, die Broschüre des Gemeinderats irreführend, die Ausstandspflicht sei nicht beachtet worden, die Abstimmungsfrage sei missverständlich gewesen und Nichtstimmberechtigte hätten sich an der Abstimmung beteiligen können.

Recht zur Anfechtung verwirkt

Im Entscheid, welcher der Limmattaler Zeitung in anonymisierter Form vorliegt, lässt die zuständige Gemeindeabteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres aber nichts davon gelten. Auf einige Beschwerdepunkte tritt sie schon gar nicht ein. So weist sie darauf hin, dass Beanstandungen gegen vorgängig zugestellte Unterlagen oder die öffentliche Aktenauflage vor der Gemeindeversammlung anzubringen wären. Nach langjähriger Praxis des Bundesgerichts verwirke ein Stimmberechtigter das Recht zur Anfechtung einer Abstimmung, wenn er gegen das angeordnete Verfahren nicht schon vorher Einspruch erhoben habe. Dies werde damit begründet, so der Kanton, «dass es stossend und mit Treu und Glauben unvereinbar wäre, wenn jemand bei einem Mangel, den er zunächst widerstandslos hingenommen hat, den Beschluss hinterher anfechten könnte, weil das Ergebnis nicht den gehegten Erwartungen entspricht».

Doch auch die Vorwürfe, auf welche die Gemeindeabteilung eintritt, weist sie allesamt zurück. So liege keine Verletzung der Ausstandsbestimmungen vor, heisst es im Entscheid. Gemäss kantonalem Recht haben Stimmberechtigte vor der Abstimmung das Lokal zu verlassen, wenn sie an einem Verhandlungsgegenstand ein «unmittelbares und persönliches Interesse haben», weil er für sie «direkte und genau bestimmte, insbesondere finanzielle Folgen» bewirkt. Dies wäre nur bei der Oase Holding der Fall gewesen. Die vom Beschwerdeführer genannten Personen, welche auch Liegenschaften in der Zone für öffentliche Bauten besitzen, hätten hingegen «höchstens über ein mittelbares Interesse am Verkauf verfügt und waren daher nicht ausstandspflichtig», schreibt der Kanton.