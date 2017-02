Am Dienstag war bekannt geworden, dass der ehemalige Statthalter des Bezirks Dietikon Adrian Leimgrübler mit der Einstellung seines Strafverfahrens, das seit August 2015 gegen ihn läuft, rechnen kann. Leimgrübler, der sich am Sonntag wieder für das Amt zur Wahl stellt, wurden Unregelmässigkeiten in der Amtsführung vorgeworfen, darunter ungetreue Geschäftsbesorgung sowie Betrug und Urkundenfälschung. In einem Schreiben an die beteiligten Parteien – neben Leimgrübler die Justizdirektion als potenziell geschädigte Partei – kündigte Staatsanwalt Christian Frei die Einstellung des Strafverfahrens gegen Leimgrübler an. Es sei aus Sicht der Staatsanwaltschaft kein Tatbestand erfüllt, sagte Corinne Bouvard, Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft.

Unabhängig vom Strafverfahren läuft ein zweites personalrechtliches Verfahren gegen Leimgrübler weiter. Dieser war im Dezember fristlos entlassen worden. Seine Arbeitgeberin, die Justizdirektion, stützte sich dabei auf eine externe Untersuchung, die besagte, Leimgrübler habe sich mehrere Pflichtverletzungen zuschulden kommen lassen. Der Gesamtregierungsrat bestätigte die fristlose Entlassung. Weil Leimgrübler den Fall weitergezogen hat, ist das Verwaltungsgericht an der Reihe. Ein Entscheid steht noch aus. Auch mit einem Erlass beim Strafverfahren war so kurz vor den Wahlen nicht mehr gerechnet worden. Entsprechend schlug diese Meldung ein. Leimgrübler selbst zeigte sich verständlicherweise erleichtert. Er betonte am Dienstag, dass die Einstellung gemäss dem Schreiben der Staatsanwaltschaft «auf Fakten» beruhe.

«Kostet mich keine Stimmen»

Gérald Künzle, Präsident der FDP Bezirk Dietikon, begrüsst den Entscheid der Staatsanwaltschaft. «Endlich herrscht über eins der Verfahren Klarheit», sagt er. «Für uns ändert dieser Entscheid jedoch nichts, wir halten an unserem Kandidaten Simon Hofmann fest.»