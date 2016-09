Heute stehen auf dem Areal 54 oberirdische Kunden- sowie 62 unterirdische Angestellten-Parkplätze zur Verfügung. Künftig gibt es 103 oberirdische und 44 unterirdische.

Mit dem Kaufvertrag wird die Käuferin verpflichtet, für die oberirdischen Parkplätze eine Gebühr von mindestens einem Franken pro Parkierung zu verlangen. Die Gebühr muss von den Parkplatznutzern bezahlt werden. Die Abgabe von vergünstigten Ausfahrttickets an die Kundschaft sei nicht zulässig, teilte der Stadtrat am Mittwoch mit.

Die Stadt Zürich ist Eigentümerin eines 4300 Quadratmeter grossen Grundstücks in der Gemeinde Uitikon. Die südöstlich angrenzende Parzelle gehört einer Immobilienfirma. Auf dieser Parzelle steht das Einkaufszentrum Waldegg.

Die Firma will in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Migros Zürich, die künftig Hauptmieterin sein wird, das Zentrum modernisieren und erweitern. Zu diesem Zweck erwirbt sie für 800'000 Franken eine Teilfläche von 810 Quadratmetern des der Stadt gehörenden Nachbargrundstücks. Der Kaufvertrag fällt in die Kompetenz des Stadtrats, der ihn genehmigt hat.