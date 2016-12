Der Abbruch der Villa Simon an der Römerstrasse 2 hat strafrechtliche Folgen. Wie die Stadt Dietikon gestern bekannt gab, reicht sie «wegen rechtswidriger Zerstörung» Strafanzeige gegen Bauherrschaft, Architekt und Abbruchfirma ein. Denn die Villa sei «entgegen der Anordnung der Stadt Dietikon» zerstört worden, schreibt diese in einer Medienmitteilung: «Ein juristisches Gutachten stützt die Handlungsweise der Verwaltung im Vorfeld des Abbruchs und belegt die rechtswidrige Handlung der Verantwortlichen.» Deshalb habe sich der Stadtrat entschieden, gegen alle am Abbruch beteiligten Personen und Unternehmungen Strafanzeige einzureichen.

Konkret sind dies die Bauherrschaft CRS Baumanagement AG, der Dietiker Architekt Lucas Neff und die Weininger Firma Richi AG, die den Abbruch durchführte. Ihnen wird ein Verstoss gegen das Planungs- und Baugesetz vorgeworfen. Nachdem das Verfahren eröffnet worden ist, ermittelt die Polizei. Diese wird den Fall dann dem Statthalteramt übergeben.

Dass die Stadt wegen eines Abbruchs Strafanzeige einreicht, ist höchst ungewöhnlich. Stadtschreiberin Karin Hauser sagt denn auf Anfrage auch, ihr sei nicht bekannt, dass dies schon einmal vorgekommen sei. Doch auch der Fall selber ist höchst ungewöhnlich, wie Dokumente, die der Limmattaler Zeitung vorliegen, zeigen.



Für den Baustopp war es zu spät



So wurde die Villa abgerissen, obwohl die Stadt Architekt und Bauherrschaft sowohl mündlich als auch schriftlich in einem eingeschriebenen Brief informiert hat, dass die Liegenschaft möglicherweise schützenswert ist. Das Abbruchgesuch müsse zurückgezogen oder die Schutzwürdigkeit geprüft werden. Obwohl keine Bewilligung vorlag, begannen am 10. November erste Abbrucharbeiten. Die Stadt intervenierte, worauf die Arbeiten unterbrochen wurden. Als am nächsten Tag Bau- und Stadtpolizei vor Ort erschienen, um den Baustopp zu verfügen, war die Villa bereits dem Erdboden gleichgemacht geworden. An ihrer Stelle soll ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Das Baubewilligungsverfahren dafür läuft weiter, unabhängig von der Strafanzeige.