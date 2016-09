Nun müssen die «konzeptionellen Überlegungen» des Kantons Aargau und der Gemeinde bis spätestens Ende 2017 vorliegen. Sollten sich darauf Änderungen bei den Haltestellen ergeben, werde die Limmattalbahn AG diese prüfen und in die Planung aufnehmen.

Weiter forderte Spreitenbach, dass in der Baumgartenstrasse hinter dem Shoppi Tivoli ein Trottoir gebaut wird. Dieses wird gemäss Einigung die Limmattalbahn AG realisieren, sofern eine Einigung mit den Landeigentümern gefunden werden kann. Spreitenbach würde die Kosten dafür tragen: Zugänge zu Haltestellen und die Anpassungen im Seitenbereich sind Aufgabe der Gemeinden. In den mehreren Verhandlungsrunden, die Gemeinde und AG zusammen durchführten, wurde auch die Planung im Bereich der Güterstrasse verbessert.

Die Gemeinde habe in ihrer Einsprache betont, dass das Projekt bereits ein hohes Planungsniveau aufweise, so die Mitteilung. Sie erhob dennoch Einsprache – um weiterhin am Verfahren beteiligt zu sein.

Inbetriebnahme im Jahr 2022

Am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach ist die Endstation der 13,5 Kilometer langen Strassenbahn geplant. Ab 2022 sollen die Trams zwischen dort und dem Bahnhof Zürich Altstetten zuerst im 15-Minuten-, danach im 7,5-Minuten-Takt verkehren. Zuerst wird nun aber die erste Etappe zwischen Zürich Altstetten und Schlieren realisiert. Läuft alles nach Plan, werden die Hauptarbeiten dieser ersten Etappe 2018 und 2019 durchgeführt.

Die Limmattalbahn AG rechnet noch in diesem Herbst mit der Baubewilligung des Bundes, sodass im Herbst 2017 der Bau der ersten Etappe beginnen kann. Ab 2019 soll diese den Betrieb aufnehmen. Im November 2015 sagten 64,5 Prozent des Zürcher Stimmvolks Ja zur Kantonsgrenzen überwindenden Bahn. Im Aargau war keine Abstimmung nötig, da kein Referendum gegen den Entscheid des Kantonsparlaments ergriffen wurde.