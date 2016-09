Bis zu seinem Antritt per 1. Januar 2017 ist Michniowski Chefarzt der Klinik für Orthopädische Chirurgie und Unfallchirurgie am Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen in Duisburg. Der 44-jährige Facharzt für Orthopädie, Orthopädische Chirurgie und Unfallchirurgie verfügt über eine Zusatzweiterbildung in Spezieller Orthopädischer Chirurgie. Mit dem Chefarztwechsel würden die derzeitigen Leistungsangebote der Orthopädischen Klinik weiter ausgebaut, so das Spital. (zim)