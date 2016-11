Geht es nach der Finanzkommission (Fiko) des Kantonsrates, dann soll das Budget 2017 um 46 Millionen Franken verbessert werden. Erreichen will das die bürgerliche Mehrheit der Mitglieder durch zwei Massnahmen, die am Donnerstag präsentiert wurden: Einerseits soll die Lohnsumme beim Staatspersonal stärker reduziert werden als vom Regierungsrat beantragt. Andererseits soll die Einlage in den Verkehrsfonds um 30 Millionen gekürzt werden.