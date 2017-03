Soll die Nötzliwiese attraktiver werden?

In der Interpellation stellt Müller auch die Frage, ob es möglich wäre, einen Verpflegungsstand auf der Nötzliwiese einzurichten. Der Stadt seien hier die Hände gebunden, weil die Wiese mit Ausnahme des Spielplatzes den SBB gehört, heisst es in der Antwort. Einen interessierten Gastronomiebetreiber hat die Stadt an die SBB weitergeleitet. Wie SBB-Sprecher Reto Schärli auf Anfrage bestätigt, ist ein solcher Stand derzeit kein Thema. «Da weder Strom noch Wasser vorhanden sind, konnten die SBB die Bewilligung für einen Verpflegungsstand nicht erteilen.»

Müller schneidet in seinen Fragen auch die Sicherheit für Badegäste an. «Es ist positiv, dass der Stadtrat nicht primär die Gefahren des Badens sieht», freut er sich.

Flussbad wird wieder zum Thema

Die Attraktivität von Dietikon als Badeort beschäftigt Müller, der diese Woche mit einer Interpellation zum Thema Flussbad nachdoppelte. «Ich habe viele Reaktionen auf die Hafenstadt-Interpellation erhalten. Die Rückmeldungen zeigen, dass sich die Dietiker eine Flussbadi wünschen», sagt er. Damit bringt er ein Thema auf die Agenda, das in Dietikon schon seit vielen Jahren diskutiert wird.

Bereits 2006 gab der Stadtrat bekannt, dass er ein Flussbad erstellen will. Das Projekt harzte jedoch von Beginn weg, unter anderem wegen Sicherheitsbedenken. Nachdem das Flussbad 2014 aus dem Regierungsprogramm fiel, will Müller dem Thema neuen Schub verleihen. Die Interpellation, die von allen FDP-Fraktionsmitgliedern unterzeichnet wurde, fragt unter anderem, ob im Rahmen des Projekts auf der Allmend Brunau ein Flussbad errichtet werden könnte. «Das würde die Attraktivität von Dietikon stark erhöhen», sagt Müller. Er hofft, dass der Stadtrat in seiner Antwort genauer ausführen wird, was er auf der Allmend Brunau vorhat.