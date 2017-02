Die im Prättigau geborene Autorin Erica Brühlmann-Jecklin lebt seit 1976 in Schlieren, ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Sie arbeitet als Schriftstellerin, Liedermacherin und Psychotherapeutin in eigener Praxis.

Der in Schlieren lebende Peter Kner war bis Mitte 2015 die Stimme aus der Sendung «Kassensturz». Der 77-jährige Österreicher besuchte die Schauspielschule an der staatlichen Musikhochschule in Hamburg und zog 1969 nach Zürich. Zusammen mit Reinhard Spörri und anderen Mitstreitern gründete er das Theater Kanton Zürich. Weiter war er auf verschiedenen Schweizer Bühnen zu sehen. Seine Haupttätigkeiten verlagerten sich mit den Jahren immer mehr zum Schweizer Radio und Fernsehen: Kner wirkte in einer Vielzahl an Hörspielen und Sendungen mit.