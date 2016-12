24. Juli

Triathlon Der Ironman Switzerland, der in Zürich ausgetragen wird, steht an, und der Urdorfer Jürg Mallepell entscheidet sich erst im letzten Moment zur Teilnahme. Er bereut seinen Entscheid nicht: In seiner Alterskategorie 60-64 siegt er unerwartet und qualifiziert sich damit für den Ironman auf Hawaii. Dort wird Mallepell Vierter und darf wie alle Athleten auf den ersten fünf Rängen aufs Podest steigen.



29. Juli

Akrobatikturnen Wie schon 2015 holen sich der Weininger Dario Speidel und seine Partnerin Alisha Thaller den Schweizer-Meister-Titel in der Sportakrobatik. Und zwar in der höchsten Alterskategorie, bei den Senioren.



22. August

Pontoniersport Der Pontonierverein Dietikon feiert in Bern gleich drei Schweizer-Meister-Titel. Bei den Damen gewinnen Jeannette Liniger und Tamara Kamm. In der Elitekategorie C holen sich Marcel Kohler und Roland Keller den Titel. Und bei den Jungpontonieren triumphieren Nuri Schmed und Nicola Keller.



9. Oktober

Motorsport Bruno Weibel wird im letzten Saisonrennen der Fomula Junior in Dijon Fünfter. Er kann seinen Europameistertitel von 2015 damit zwar nicht verteidigen. Der Urdorfer wird aber immerhin Vize-Europameister.



30. Oktober

Geräteturnen Bei den Mannschafts-Schweizermeisterschaften in Kirchberg holt das Team Zürich 1, bei dem auch drei Limmattalerinnen mitturnen, in der Königskategorie K7 die Bronzemedaille. In der Kategorie Damen gewinnt das Team Zürich 1 mit zwei Limmattalerinnen gar die Silbermedaille.



9. November

Freestyle Aerials-Athletin Tanja Schärer gibt überraschend ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Die 27-jährige Urdorferin hat in ihrer Karriere drei Podestplätze im Weltcup geholt und je zweimal an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilgenommen.



13. November

Geräteturnen Der Urdorfer Yves Strässle holt im K5 an den Schweizermeisterschaften in Solothurn den dritten Platz. Basil Geistlich aus Weiningen wird Vierter.



20. November

Judo Die Judoka vom JSC Dietikon gewinnen an der Schweizer Meisterschaft im Einzel in Neuenburg gleich mehrere Medaillen. Julian Bersnak holt in der Kategorie U-18 -55 kg zwei Bronzemedaillen. Und Julia Krämer gewinnt bei den Damen +63 kg sogar Silber.