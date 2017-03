Neben Libergy verzichtet auch der Laden Bio im Zentrum in Schlieren vollständig auf Taschen aus Kunststoff. «Seit drei Jahren verwenden wir Säcke aus Maisstärke», sagt Inhaber Christian Bühlmann. An Kunden, die viel einkaufen, gibt er die Taschen gratis ab. Bei kleinen Einkäufen verlangt er 10 Rappen. «Es stört mich, wenn jemand für ein einziges Schoggistängeli einen Sack nimmt», begründet er sein Regime.

Rosmarie Meier, Mitarbeiterin beim Limmatbeck in Dietikon, geht noch einen Schritt weiter. Sie fragt die Kunden aktiv nach der eigenen Tasche. «Das überrascht viele», sagt sie. Wie Inhaber Patrick Binder sagt, werden die Plastiksäcke auch in seinem Unternehmen immer wieder zum Thema. «Das Vorgehen der grossen Detailhändler sensibilisiert die Kunden. So können wir in Zukunft auch eine Gebühr verlangen», sagt er.

Gebrauchte Säcke für die Kunden

Knackfrisch in Unterengstringen verfolgt einen anderen Ansatz. Die Mitarbeitenden sammeln gebrauchte Taschen von Kunden und geben diese weiter. «Wenn der Kunde einverstanden ist, packen wir seine Waren in einen gebrauchten Sack ein», sagt Hansjörg Vogler, Sohn des Inhaberehepaars. Für die Früchte- und Gemüsesäcke verlangen sie derzeit noch nichts, weil diese bei den grossen Detailhändlern auch nichts kosten. Als zusätzliche Alternative bietet Knackfrisch den Kunden kleine Mehrwegbeutel für Früchte und Gemüse an.

Bald kostet es auch im Volg

Mit der Initiative der grossen Detailhändler sind die Ladenbesitzer grundsätzlich einverstanden. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagt beispielsweise Vogler. Bisher verlangen die drei grossen Unternehmen Migros, Coop und Spar 5 Rappen für die kleinen Plastiksäcke. Denner will die Kostenpflicht noch in diesem Jahr einführen, sagt Sprecherin Grazia Grassi am Telefon. Auch die Volg Konsumwaren AG will bis Anfang nächsten Jahres eine Gebühr erheben, teilt Sprecherin Tamara Scheibli auf Anfrage mit.