Jesus ist ein Mensch wie du und ich – dieser These geht Silja Walter in ihrem Stück «Stadt ohne Tod» nach. Vordergründig erstaunlich ist, dass es sich bei Walter um die Benediktinerin Schwester Maria Hedwig handelt, die bis zu ihrem Tod im Kloster Fahr lebte und auch als Schriftstellerin in Erscheinung trat. «Man denkt immer, eine Nonne würde brav und bieder schreiben, aber die Arbeit von Silja Walter ist genau das Gegenteil», sagt André Revelly, Leiter der Tourneebühne Theater 58, die heute auf Einladung der römisch-katholischen Kirchgemeinde in Dietikon «Stadt ohne Tod» aufführt.

Revelly führt auch Regie beim Stück, in dem ein Filmemacher die Jesus-Geschichte von allen Mythen befreien will. Die Hauptdarstellerin Susej erlebt darin die Zerreissprobe ihres Glaubens. Und sie entdeckt eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Das Werk von Walter ist eines von sechs Theaterstücken, die sie für das Theater 58 schrieb – und gilt bisweilen als das schwierigste. «Wenn man Silja Walter verstehen will, muss man sich auf ihre Sprache einlassen», so Revelly. Man müsse die Worte auf sich wirken lassen, denn alleine mit dem Verstand werde man Mühe haben, die Aussage zu verstehen.

Herausfordernd und frech

Der Theaterleiter findet sich in dieser Welt zurecht. 1975 begegnete er Walter das erste Mal im Kloster Fahr. Revelly war bereits vorher fasziniert von ihrer Lyrik sowie den Hörspielen, sodass er sie nicht nur um ein Treffen bat, sondern auch darum, ein Stück zu schreiben. So entstand das erste Schauspiel, «Jan, der Verrückte», und eine jahrelange Freundschaft, die bis zum Tod von Walter vor sechs Jahren anhielt. Revelly erinnert sich gerne an diese Zeit und auch an die Art, wie die Ordensschwester ihm im Lauf der Zeit die geschriebenen Szenen zukommen liess. «Zuerst per Handschrift, dann per Fax und schliesslich per E-Mail», sagt er. «Sie schrieb immer sehr herausfordernd und bisweilen auch frech.»