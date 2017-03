Auf Initiative des damaligen Gemeindepräsidenten Jakob Meier wurde 1970 die Kommission für kulturelle Aufgaben aus der Taufe gehoben. Sie organisierte Kunstausstellungen und führte Konzerte durch. Daneben war von Anfang angedacht, dass sie auch die Vorarbeit für die Einrichtung eines Ortsmuseums leisten soll.

Deshalb starteten die Kommissionsmitglieder unter den Einwohnern einen Aufruf. Diese konnten auf einer Liste eintragen, was sie an alten Gegenständen, Fotos oder Schriften für ein Ortsmuseum zur Verfügung stellen würden. Insgesamt 15 Personen konnten so gefunden werden, die der Kommission Objekte schenkten oder liehen. Gelagert wurden die Exponate in Luftschutzkellern des Postgebäudes. Dort fand 1973 an Mittefasten auch die erste Ausstellung statt. In ähnlichem Rahmen ging es in den kommenden Jahren weiter, sodass der Museumsbesuch zu einem festen Bestandteil des Dorffestes wurde.

Die Ausstellungen waren schon damals thematisch geordnet. Ein Raum war etwa dem Acker- und Weinbau, ein anderer der Fischerei gewidmet. Im Jahr 1976 wurden dann erstmals fremde Exponate gezeigt, unter anderem Urkunden zum Kloster Fahr, die der Kommission vom Staatsarchiv zur Verfügung gestellt wurden. Weil der Platz im Laufe der Jahre immer knapper wurde, mussten schon bald neue Räumlichkeiten gesucht werden. 1980 konnte das Museum schliesslich in die Weid ziehen, die seit 1958 im Besitz der Gemeinde war. (zim)