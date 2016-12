Es eine sportliche Leistung, mit Christian Frey Schritt zu halten. Der oberste Haustechniker ist einer der zahlreichen Mitarbeiter hinter den Kulissen des Shoppi Tivoli Spreitenbach, die in den Wochen vor Weihnachten alle Hände voll zu tun haben. Die Zwillings-Einkaufspaläste präsentieren sich dieser Tage im schönsten Weihnachtskleid: Geschmückte Tannenbäume stehen an jeder Ecke, Christbaumkugeln hängen über den Köpfen der Shopper und kilometerweise Elektrogirlanden umwickeln Geländer, Säulen und die Stricke, mit denen die sechs Rentiere in Lebensgrösse den Schlitten des Weihnachtsmannes ziehen. «Wir haben den ganzen Weihnachtsschmuck in zwei Nächten installiert», sagt Frey, während er an drei riesigen Christbäumen vorbeischreitet. Mehr Arbeitsschritte seien aus Kundensicht nicht angemessen. Schliesslich sähe es seltsam aus, wenn eines Morgens bloss ein Viertel des Centers dekoriert wäre.

In der Parkgarage wartet bereits Kollege René Vonlanten. Einige der Parktickets wurden bei der Ausfahrt nicht erkannt, weshalb die beiden die Automaten nach der Ursache überprüfen müssen. Im Drei-Sekunden-Takt fahren die Weihnachtseinkäufer von zwei Seiten her durch die Einfahrt, doch das Technikerteam bewegt sich zwischen den Autos gelassen hin und her, gibt zur Überbrückung den Kunden Tickets aus und simuliert mit den Stahlkappen in Vonlantens Schuhen selbst ein Gefährt, um ein Ticket zwecks Untersuchung lösen zu können. Und in der Tat: Der Code erweist sich als unlesbar.