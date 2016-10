Das heimatliche Logo des Vereins «Sichlete Dietikon» mit dem Scherenschnitt eines Alpaufzugs läutete an diesem Wochenende eine frische Ära ein. Denn im Frühling dieses Jahres gründete man einen neuen Verein. Sichtlich stolz sagt Florian Hunsperger, der Präsident des Vereins: «Heute haben wir gegen zweihundert Mitglieder.»

So kamen diese Sichlete-Fans auch heuer in Scharen. Wie am Freitagabend bei der «Iitrinkete» im Barwagen. Dort traf sich vor allem die Dietiker Jugend. Am Samstagnachmittag fühlten sich die Jüngsten in der Turnhalle wahrlich im Kinderparadies, während in der Sichlete-Beiz die «Berg-Muh-Sig» aus Bergdietikon unterhielt. Am Abend war die Beiz pumpenvoll.

Ein jugendliches Helferteam sorgte für die reibungslose Bedienung. Zum ersten Mal stand Raclette neben der beliebten Bernerplatte auf der Speisekarte. Rund vierhundert Portionen brutzelten im Ofen. Das Schwyzerörgeli-Trio «Vollgas» machte seinem Namen alle Ehre, und die Dietiker Trychler standen dem in nichts nach.

Zu den langjährigen Besuchern gehören Rosmarie und Arthur «Schimmel» Portmann: «Wir würden es sehr begrüssen, wenn die Chilbi und die Sichlete am gleichen Wochenende im Oktober durchgeführt würde. So könnten beide Anlässe voneinander profitieren.»

Auch weitere Gäste äusserten sich in dieser Richtung. Der pensionierte Schreinermeister lobte zudem den Service mit vielen jungen Leuten. Ein Paradebeispiel dazu gaben Franziska und Peter Zwimpfer mit den Söhnen Fabian und Tobias. «Einen solch traditionellen Anlass darf man nicht sterben lassen», ist die ehemalige Präsidentin der Dietiker Stadtjugendmusik überzeugt, «da müssen wir uns doch aktiv einsetzen.» Und sie taten es wie viele andere freudig engagiert.