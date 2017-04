Bei der Einmündung in die Kesslerstrasse darf die Urdorferstrasse nur in einer Richtung befahren werden. Ausgenommen davon sind der öffentliche Bus, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Kleinräder. Trotz des einseitigen Fahrverbots benützen viele Fahrzeuglenker die Route als Schleichweg. Die Sperrung der Schönenwerdbrücke scheint das Problem verschärft zu haben.

Die Urdorferstrasse bietet eine verlockende Abkürzung, um vom Spital Limmattal zum Zentrum zu gelangen, weil sich der Verkehr in den Stosszeiten auf der Kesslerstrasse staut. Deshalb hat die Abteilung Sicherheit und Gesundheit der Stadt Schlieren in den vergangenen drei Wochen mit einem mobilen Radar jene Lenker geblitzt, die der Versuchung nicht widerstehen konnten.

Das Resultat der Kontrolle stützt die anfängliche Vermutung. In der kurzen Zeit mussten 131 Autofahrer gebüsst werden, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Das sind durchschnittlich sechs Fahrzeuge täglich. «Es ist erstaunlich, dass so viele Lenker die Signalisation missachten», sagt Abteilungsleiter Stephan Knobel. Unter den Gebüssten seien zu gleichen Teilen sowohl Einheimische als auch Auswärtige. Für Knobel ist klar: Der Blitzer muss wieder einmal an die Urdorferstrasse, nicht um des Geldes willen, sondern damit die Signalisation eingehalten wird.