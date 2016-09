Dass Schlieren überhaupt keine Angst vor noch mehr Urbanität haben muss, deutete Hermann an. «Denn von allen Agglomerationsgemeinden ist Schlieren jene, die bereits den grössten Zürich-Charakter aufweist», sagte er. Mit den Querverbindungen für den Fuss- und Veloverkehr, welche die Stadt nun fördern wolle, mache sie genau den richtigen Schritt. «Schafft es die Stadt, ihre Einwohner dazu zu bewegen, kurze Distanzen zu Fuss oder mit dem Velo zurückzulegen, beleben sich die Quartiere automatisch», so Hermann. Auf der Gestaltung ebendieser Querverbindungen sowie der öffentlichen Räume liege der Fokus der Stadt. Hier habe sie auch den grössten Handlungsspielraum, wie Bärtschiger ausführte. «Bei Bauten von Privaten und Investoren hat die Stadt nur begrenzt Mitspracherecht, bei der Gestaltung öffentlicher Plätze und Wege hingegen schon.» Mit Massnahmen in diesem Bereich wolle die Stadt die alteingesessenen Schlieremer abholen. Dies seien auch jene, die einer Verdichtung und Urbanisierung kritischer gegenüberstünden als die Neuzuzüger.

Auf die Frage von Hamilton-Irvine, ob eine richtige Stadt denn Hochhäuser brauche, verwies Kurath darauf, dass es eher wichtig sei, dass hohe Gebäude mit einer Funktion versehen würden. Etwa als Orientierungspunkt, wie in vielen europäischen Städten. Hermann unterstrich, dass Orte auch eine zu geringe Dichte aufweisen könnten, wie etwa das Gebiet um den Schlieremer Bahnhof. «Dort merkt der Besucher, dass noch etwas fehlt.» Er zog den Vergleich zum Bahnhof Hardbrücke, wo unter anderem der Prime Tower erstellt wurde. «Der Platz davor ist heute ein belebter Ort. Die Dichte hat sich also ausgezahlt», so Hermann. Eine vergleichbare Entwicklung sei auch in Schlieren denkbar.