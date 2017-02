Die Mail, die heute am späten Vormittag die Redaktion erreicht, ist kurz und nüchtern formuliert. Ihr Inhalt allerdings ist brisant. Der ehemalige Statthalter Adrian Leimgrübler teilt darin mit, dass ihn sein Rechtsanwalt vom bevorstehenden Abschluss seines strafrechtlichen Verfahrens, das seit August 2015 gegen ihn läuft, informiert hat. Leimgrübler wurden verschiedene Unregelmässigkeiten in der Amtsführung vorgeworfen, Straftatbestände wie Begünstigung, ungetreue Geschäftsbesorgung sowie Betrug und Urkundenfälschung.

Corinne Bouvard, die Kommunikationsbeauftragte der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, bestätigt, dass heute die Ankündigung der Einstellung des Verfahrens den Parteien zugestellt wurde. «Es ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft kein Tatbestand erfüllt», so Bouvard. Innerhalb von zehn Tagen können nun die Parteien, also Leimgrübler und als potenziell geschädigte Partei die Justizdirektion, weitere Beweisanträge stellen. Werden keine gestellt, wird die Einstellungsverfügung geschrieben und begründet. Dann läuft wiederum eine Frist von zehn Tagen, innerhalb derer Rechtsmittel dagegen eingelegt werden können. Auf die Frage, warum die Ankündigung zu diesem Zeitpunkt, also so kurz vor der Wahl, auf den Weg gebracht wurde, meint Bouvard: «Der Fall wurde umfassend abgeklärt. Der Zeitpunkt vor der Wahl am Sonntag ist reiner Zufall.»

Genugtuung verlangt

«Wir haben auch Druck ausgeübt», so Bernhard Rüdy, der Oberengstringer Rechtsanwalt von Leimgrübler, «und mehrmals den Vorwurf der Verschleppung geäussert.» Rüdy kündigte an, dass er Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche geltend machen wird. «Herr Leimgrübler musste im Verfahren einiges durchmachen.»

Dieses Verfahren in Gang gebracht hatte der kantonale Ombudsmann Thomas Faesi, der von zwei ehemaligen Mitarbeiterinnen des Statthalteramts angerufen worden war. Er kenne die Gründe nicht, die die Staatsanwaltschaft zur Einstellung des Verfahrens veranlasst haben, meinte er und urteilt nüchtern: «Mit dem Verfahren sollte der Sachverhalt rechtsgenügend abgeklärt und die Frage nach allfälligen Rechtsverletzungen beantwortet werden. Kann ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, ist das Resultat von allen Beteiligten zu akzeptieren.»

«Einstellung beruht auf Fakten»

Adrian Leimgrübler ist es wichtig, das Schreiben von Staatsanwalt Christian Frei zu erläutern. Darin heisst es: «Ich teile Ihnen mit, dass die Strafuntersuchung vor dem Abschluss steht. Aufgrund der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse sehe ich Folgendes vor: Erlass einer Einstellungsverfügung unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Leitung der Staatsanwaltschaft ...» Dazu Leimgrübler: «Das Verfahren wird aufgrund der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ‹eingestellt›. Das heisst, dass die Einstellung auf Fakten beruht und nicht ‹in dubio pro reo›, also weil mir nichts hätte nachgewiesen werden können.» Im Übrigen handele es sich bei der Genehmigung der Einstellungsverfügung durch die Leitung der Staatsanwaltschaft, die noch aussteht, um eine reine Formalität. «Und gegen die angekündigte, teilweise Auferlegung der Verfahrenskosten werden wir selbstverständlich rekurrieren», so Leimgrübler.

Zweites Verfahren läuft weiter

Von dem strafrechtlichen Verfahren völlig unabhängig ist das personalrechtliche Verfahren, das gegen Adrian Leimgrübler läuft. Aufgrund des Strafverfahrens hat im Dezember 2015 die Justizdirektion, Leimgrüblers Arbeitgeberin, diesen vom Amt freigestellt. Sie stützte ihre fristlose Entlassung auf einen externen Bericht, der mehrere Pflichtverletzungen zutage gefördert haben soll. Leimgrübler wehrte sich gegen seine Entlassung, doch der Regierungsrat stützte den Entscheid der Justizdirektion, und Leimgrübler zog weiter vor das Verwaltungsgericht. Eine Entscheidung steht aus. Andreas Melchior, der Sprecher des Gesamtregierungsrats betont: «Die Entscheidung der Oberstaatsanwaltschaft hat mit dem laufenden personalrechtlichen Verfahren überhaupt nichts zu tun.» Ob die Justizdirektion als potenzielle geschädigte Partei im Strafverfahren einen Beweisantrag stellen wird, steht derzeit noch nicht fest. Benjamin Tommer, Sprecher der Justizdirektion: «Vor den Wahlen werden wir sicher nichts mehr machen.»