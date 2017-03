Nach der 50er-Note soll Mitte Mai der neue 20er kommen. Er ist Teil der bisher insgesamt neunten Banknotenserie der Schweizerischen Nationalbank. Mit aktuellen Schein wird über die Jahre das Gleiche passieren wie mit vielen anderen Banknoten: Er wird zum Sammlerstück. Solche ausgedienten Banknoten sind ab heute in der Gemeindescheune in Oetwil im Original ausgestellt. Unter dem Titel «Schweizer Banknoten im Wandel der Zeit» gibt Gemeindepräsident Paul Studer Einblick in seine umfangreiche Privatsammlung.