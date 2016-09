Böse Überraschung für Angelo Umberg: Wohl kaum hat der Birmensdorfer Gemeindeschreiber gedacht, dass ein Schriftwechsel mit Archivar Alfred Tanner im Jahr 2011 ihn irgendwann einholen könnte. Genau dies geschah jedoch mit dem Flugblatt, welches Tanner Anfang Woche in der St.Galler Gemeinde Walenstadt in Umlauf brachte. Umberg liess sich in der 5500-Seelen-Gemeinde als parteiloser Kandidat für das Gemeindepräsidium aufstellen.

Am Sonntag in einer Woche wird gewählt. Auf dem besagten Flugblatt empfiehlt Tanner der Bevölkerung, Umberg nicht zu wählen. «Ich kenne ihn gut genug, um mich veranlasst zu sehen, dieses Flugblatt zu schreiben», heisst es darauf. Angaben dazu, warum er dies tut, macht Tanner jedoch keine, da es ihm wegen Schweigepflicht, Amtsgeheimnis und Datenschutzbestimmungen untersagt sei. «Es muss Ihnen also genügen, wenn ich mit vollem Namen und Adresse dieses Flugblatt zeichne.» Auf eine telefonische Nachfrage dieser Zeitung reagiert Tanner nicht.

"Bösartiger Flyer"

Für Umberg steht fest, dass es sich hier um einen verleumderischen und bösartigen Flyer handle, wie er in einer Stellungnahme im «Sarganserländer» schreibt. Ein beinahe unverständliches Schreiben, zumal Umberg nur ein Mal in seinem Leben mit Archivar Tanner zu tun hatte, wie er auf Anfrage sagt. Tanners Unternehmen sei zur Zeit seines Antritts der Stelle als Birmensdorfer Gemeindeschreiber mit der Verwaltung des Gemeindearchivs betraut gewesen.