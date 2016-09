Allein schon der Begriff «Einheitsgemeinde» geht den Gegnern gegen den Strich. Das klinge halt gut und verführerisch, sei aber in Tat und Wahrheit ein Angriff auf die Schule, hiess es am Montag in einem Leserbrief. Es ist der Ausdruck einer Fundamentalopposition. Wieso etwas Neues ausprobieren? Das Alte funktioniert doch, denken die Gegner. In der Tat hat die Urdorfer Schule einen guten Ruf – so wie viele Schulen in diesem Land.

Aber die Entwicklung der Schule könnte besser mit jener der Gemeinde abgestimmt werden, sind die Befürworter überzeugt. Sie achten darauf, nicht das Blaue vom Himmel zu versprechen. Stattdessen ist von Synergien und langfristigen finanziellen Effekten die Rede. Gegenüber einer Fundamentalopposition wirken solche Statements ziemlich blass.

Wie viel farbiger sind da doch gegnerische Ängste, dass der Gemeinderat in der Einheitsgemeinde die Schule kaputtsparen würde. Das lässt den Status quo viel verführerischer wirken. Nur geht dabei zweierlei vergessen: Erstens ist es die Pflicht des Gemeinderates, für das Wohl von Urdorf zu sorgen. Und dazu gehört auch das Wohl der Kinder in der Schule. Dieses ist nicht gewährleistet, wenn der Gemeinderat das Sparpotenzial maximal ausnutzt. Zweitens könnte das Volk den Gemeinderäten die Wiederwahl verwehren, falls diese dem Spar-Eifer verfallen sollten. Das werden die Politiker vermeiden wollen. Denn das Volk hat auch in der Einheitsgemeinde das letzte Wort. Um die Demokratie braucht man sich also keine Sorgen zu machen. Das zeigt schon der lebendige Abstimmungskampf.