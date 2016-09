Die SBB verweisen darauf, dass die Drittverkaufsstellen weniger als ein Prozent des gesamten Absatzes ausmachen. Die Kosten für diesen Verkaufskanal seien hoch: So zahlen die SBB den Drittverkäufern Provisionen. Ausserdem würden sie die Kosten übernehmen, die beim Ausstellen der Billette entstehen. All das summiert sich auf fünf Millionen Franken jährlich. Das entspricht sechs Promille des gesamten Betriebsaufwands von rund 8,5 Milliarden Franken. Zum Vergleich: Die SBB geben über 14-mal mehr Geld für Werbung aus. Die Werbekosten sind in den letzten vier Jahren sogar um 4,7 Millionen Franken gestiegen – was also fast den fünf Millionen Franken entspricht, die nun gespart werden, indem zahlreiche Schalter und Verkaufsstellen geschlossen werden.

Wie viel Geld sie mit der Schalterschliessung in Birmensdorf allein einsparen, wollen die SBB nicht offenlegen. Das Reisebüro Skyways könnte jedenfalls eine der lukrativeren Drittverkaufsstellen gewesen sein: Denn Skyways nutzte die spezielle Konstellation auch dazu, Billette an mehrere hundert andere Reisebüros weiterzuverkaufen – was wohl so einigen Umsatz in die SBB-Kassen gespült haben dürfte. Luc Vuilleumier vom Reisebüro Skyways kann zurzeit keine Stellung nehmen, da er im Ausland weilt.

Mit Touchscreens auf Kriegsfuss

Die Schliessung des Bahnhofschalters kommt in Birmensdorf nicht gut an. So sagt beispielsweise Andrea Streif, die Präsidentin des Birmensdorfers Frauenvereins, der regelmässig Anlässe für Senioren organisiert: «Bisher habe ich nur negative Reaktionen gehört. Auch persönlich gefällt mir das nicht, denn viele stehen mit den Touchscreens der SBB-Automaten auf Kriegsfuss.» Das Bedürfnis vieler Senioren sei klar, so Streif: «Wegen der Probleme mit den Automaten bevorzugen viele ein Vis-à-vis, dem sie sagen können, welches Billett sie wollen und dieses dann auch problemlos erhalten.»

Ähnlich denkt auch Gemeinderat Paul Gähler (CVP), der das Ressort Verkehr innehat. «Das ist ein weiterer Service-public-Abbau auf dem Buckel der Älteren, die sich zum Teil nicht gewohnt sind, über das Smartphone oder an Automaten Billette zu lösen. Ich finde es ganz schlecht, dass die für sie elementare Möglichkeit des Billettkaufs am Schalter verloren geht.»

Protestiert der Gemeinderat?

Da man sehe, dass der Schalter in Birmensdorf benutzt wird, sei doch klar, dass man den Verkauf aufrechterhalten müsste, so Gähler weiter. Der Gemeinderat überlege sich derzeit noch, wie er auf den Schliessungsentscheid reagieren soll. «Wir arbeiten sicher eine Stellungnahme zuhanden der SBB aus», sagte Gähler gestern auf Anfrage. Die SBB hatten die Gemeinde am 6. September mit einem kurzen E-Mail vor vollendete Tatsachen gestellt.