Der Finanzvorstand von Birmensdorf hat sich hingegen bereits entschieden. Nach über 14 Jahren wird Werner Haab (SVP) nicht mehr für eine weitere Legislatur kandidieren. Mit Ausnahme des Gemeindepräsidenten Werner Steiner (SVP), der nicht zu erreichen war, geben dafür die restlichen Exekutivmitglieder ihre Zusage für 2018. Paul Gähler (CVP), Annegret Grossen-Gabriel (FDP), Hans Rudolf Keller (SVP), Barbara Puricelli (FDP) und Bruno Knecht (parteilos) wollen alle wieder antreten.

Ebenfalls bereits jetzt gibt es einige Zusagen aus Oberengstringen. Gemeindepräsident André Bender (SVP) verweist zwar darauf, dass noch keine Gespräche mit der Partei geführt worden seien. «Doch von meiner Seite besteht die Absicht, nochmals zu kandidieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen», sagt er. Kurt Leuch (PFE) ist entschlossen: «Ich werde, wenn man mich nochmals wählt, weitermachen.» Auch das jüngste Exekutivmitglied – David Specker (FDP) ist erst seit vergangenem Jahr dabei – sendet positive Signale: «Das Amt gefällt mir gut und es gibt noch einiges zu tun. Bezüglich der Wahlen laufen derzeit die ersten Gespräche.» Elsbeth von Atzigen (parteilos) habe für sich noch keinen Entscheid gefällt und auch Jean Fritz Weber (SVP) sagt auf Anfrage, dass es noch zu früh sei: «Ich entscheide nicht vor den Sommerferien.»

Noch keine Angaben gibt es von der Dietiker Exekutive. Stadtpräsident Otto Müller (FDP) will sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äussern. Auch Jean-Pierre Balbiani, Roger Brunner sowie Roger Bachmann (alle drei SVP) verweisen darauf, dass weder eine persönliche Entscheidung noch eine vonseiten der Dietiker Stadtpartei gefällt worden sei. Das Vorgehen bezüglich Gesamterneuerungswahlen 2018 werde wahrscheinlich im Spätsommer bestimmt, sagt Brunner. Auch Bauvorsteherin Esther Tonini (SP) hält sich bedeckt: «Momentan ist noch alles offen.»

Im Sommer wird diskutiert

In der Unterengstringer Exekutive sei die Gesamterneuerungswahl noch nicht Gesprächsgegenstand gewesen, wie Vize-Präsident Simon Wirth (FDP) auf Anfrage sagt. «Sobald die Zeit reif ist, werden sich die Gemeinderäte zu diesem Thema äussern.» Erst in der zweiten Jahreshälfte werden die Uitiker Gemeinderäte darüber befinden, ob sie erneut für ein Amt in der Exekutive antreten, wie Gemeindeschreiber Sinisa Kostic sagt. Dies wird die erste Gesamterneuerungswahl in Uitikon nach der Abschaffung der stillen Wahl, die das Stimmvolk im Februar gutgeheissen hatte. Auch von den Gemeinderäten in Aesch und Oetwil gibt es keine Stellungnahmen. Ab Mitte August würden die Wahlen 2018 im Gemeinderat und in den Ortsparteien ernsthaft diskutiert werden, sagt etwa Walter Bühler (SVP/Oetwil). Bereits etwas früher, im Juli, wird die Geroldswiler Exekutive in ihrer Klausur über die Gesamterneuerungswahlen sprechen. Sich vorher in den Medien zu äussern, ergebe daher keinen Sinn, sagt Gemeinderätin Veronika Neubauer (SVP).