Kaum ist es um das Gefängnis Limmattal nach dem Ausbruch des Häftlings Hassan K. im Februar ruhiger geworden, gerät es erneut in die Schlagzeilen. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, soll ein Imam gefährliche Propaganda in das Gefängnis Limmattal und das Bezirksgericht Zürich mitgebracht haben – darunter eine Broschüre, in der die Unterwerfung aller Menschen unter das Gesetz der Scharia befürwortet und die Werte der Aufklärung kritisiert werden. Autor ist ein Salafist aus Saudi-Arabien mit Kontakten zur in Deutschland verbotenen Koranverteilungsaktion «Lies!».



Das Amt für Justizvollzug beschwichtigt: «Unser System hat funktioniert», sagt auf Anfrage die Sprecherin Rebecca de Silva.