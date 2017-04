Sagen die Aescher an der Versammlung am Mittwoch Ja, bringen sie damit eines der grössten Bauprojekte der vergangenen Jahre in der Gemeinde auf den Weg. Es geht um den Projektierungskredit von 400 000 Franken für den Ersatzbau des Mehrzweckgebäudes (MZG) und den Neubau der Turnhalle.

Der Sanierungsbedarf des MZG ist unbestritten. Die Turnhalle entspricht nicht mehr den Vorgaben des Kantons, das Gebäude ist nicht alters- und behindertengerecht, Brand- und Erdbebenschutz sowie Energiestandards sind nicht mehr zeitgemäss. Ausserdem ist die Kapazität des Saals mittlerweile zu gering für Schul- und kulturelle Anlässe. Eine zunächst geplante Sanierung hatte sich als nicht zukunftsträchtig erwiesen. Die angestrebten Ziele wären nicht erreicht worden, aber die Kosten hätten dennoch 5,5 Millionen Franken betragen.

Doppelturnhalle hat viele Fans

Bei einer Orientierung über den Stand des Planungsverfahrens im März 2015, auf der sich Gemeinderat und Primarschulpflege für die Erstellung eines MZG-Neubaus und einer Einfachturnhalle aussprachen, zeigten sich starke Sympathien für eine Doppelturnhalle. Im neuen MZG auf dem Areal der Schule soll es einen Saal mit Bühne und Küche sowie Musikzimmer, Jugendtreff- und Horträume geben.

Der Neubau der Turnhalle soll südlich des Werkhofs errichtet werden. Eine Doppelturnhalle würde so geplant, dass sie auch für Anlässe und Wettkämpfe mit Besuchern tauglich wäre. 12 bis 15 Millionen Franken – abhängig von der Turnhallenvariante – wird das Grossprojekt mit den zwei Gebäuden die Aescher am Ende kosten.