Für einmal schiebt Simone Hochstrasser ihr Velo der Limmat entlang. Die Birmensdorferin hat Grosses vor mit dem Veloweg, der an der Limmat vorbeiführt und der dank der Nummerierung durch die Stiftung Schweiz Mobil den Beinamen Route 66 trägt. Auf der Fahrradstrecke Chur–Rapperswil– Zürich hat ihr Verein Umweltvelowege Schweiz vor ein paar Jahren mit der Unterstützung von Gemeinden- und Firmenpartnern kinderfreundliche Erlebnisstationen angebracht, an denen Familien mehr über Themen wie umweltfreundliches Kochen, Energiegewinnung aus Recycling oder ökologisches Bauen erfahren. Ein zweiter Umweltveloweg von St. Gallen nach Zürich ist gerade in Umsetzung. Die Reaktionen von Radler-Familien seien sehr positiv, sagt Hochstrasser.

Umweltarena hilft mit

Im Moment arbeitet die Umweltfachfrau, die in der Recyclingbranche tätig ist, an der Aufwertung der Strecke Zürich–Dietikon–Baden mittels Erlebnisstationen. In der Umweltarena Spreitenbach ist man vom Konzept der spielerischen Umweltschulung begeistert. Deshalb wird der Verein dort am 1. Februar 2017 eine Informationsveranstaltung durchführen. Auch wird sich die Umweltarena dereinst mit einer Informationstafel an der Limmat am neuen Abschnitt beteiligen.