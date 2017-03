Er gestaltete einen Abend, an dem Evergreens wie «Daniel» oder «Nikita» gespielt werden, aber auch unbekannte Perlen wie «Indian Sunset», einem seiner erklärten Lieblingslied. Wer aber schrille Kostüme, Brillen und Federboas erwartet, wird überrascht sein. «Es ist keine Mini-Playback-Show und es war nicht die Absicht, dass wir Elton John imitieren», so Sommer. Das Original könne man in Sachen Glamour sowieso niemals toppen, fügt Rohr an.

Sommer ist neben Eric Hättenschwiler und Romeo Meyer einer der Sänger, die sich für die Hommage die Bühne teilen und das Werk von John und Taupin präsentieren. Einer der Songs, bei denen er den Lead übernimmt, bedeutet ihm viel: «Ich werde ‹Rocket Man› singen, ein Lied, das ich bereits einmal an einer Gala präsentieren durfte.» Begleitet werden die Sänger von einer Frauenband und für Einblicke in das Leben der Musiklegende sorgt Walter Andreas Müller. Elton John machte bekanntlich nicht nur mit Noten, sondern auch mit seinem wilden Privatleben Schlagzeilen. Ausserdem ist er bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So betitelte er Madonna einst als «Jahrmarkts-Stripperin». Im Kontrast dazu steht seine Wohltätigkeitsarbeit: 1992 gründete er die «Elton John Aids Foundation», die gemäss Wikipedia bisher 276 Millionen Dollar sammelte.

Nicht nur Elton John spielt für Sommer derzeit eine wichtige Rolle, sondern auch ein weiteres Projekt: sein Debüt als Regisseur. «Die Theatergruppe ‹Eigägwächs› aus Uri hat mich angefragt, ob ich die Leitung für das nächste Stück übernehme und nach einiger Bedenkzeit habe ich zugesagt», sagt er. Auf dem Plan steht das Broadway-Musical «Pippin» von Stephen Schwartz. Für die Produktion wurden 50 Laiendarsteller engagiert; die absolute Höchstzahl, die für Sommer infrage kam.