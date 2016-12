Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass der Verein Pro Üetliberg gemeinsam mit Anwohnern und dem Fachverband Fussverkehr Schweiz gegen die Anordnung rekurriert. Die Begründung: Die neue Gesetzgebung sei nicht weitgehend und verbindlich genug. «Die Kriterien, um eine Ausnahmebewilligung zu erhalten, sind zu lasch», sagte Margrith Gysel, Präsidentin von Pro Üetliberg, gegenüber der Limmattaler Zeitung.



Gremium braucht Augenmass



Doch auch das Bewilligungswesen wird kritisiert. Auf der Website der Gemeinde können ebenfalls seit April Ausnahmebewilligungen online beantragt werden. Bislang wurden 1200 Einzel- und 350 Dauerbewilligungen ausgestellt.

«Wir sind uns darüber im Klaren, dass das Bewilligungswesen für Berechtigte angenehmer gestaltet wurde», sagt Wolf. Dies solle auch so bleiben. «Anwohner, Zulieferer und Wirte auf dem Üetliberg sollen weiterhin das Anrecht haben, im Rahmen der geltenden Regulierung auf den Berg zu fahren und dort zu wirken.» Weiter stiessen gewisse Formulierungen in der Anordnung auf Kritik. So werde dem Uitiker Gemeinderat zu viel Handlungsspielraum eingeräumt. «Dabei ist es auch wichtig, dass das Gremium mit Augenmass agieren kann», so Wolf.