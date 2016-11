Die reformierten Kirchgemeinden Dietikon, Schlieren und Weiningen gehen auf administrativer Ebene neue Wege. Sie wollen eine gemeinsame Kirchgemeindeschreiberstelle schaffen. Bereits am Dienstag haben die Dietiker Reformierten das Vorhaben abgesegnet. Am Mittwochabend sind ihnen die beiden anderen Kirchgemeindeversammlungen gefolgt und haben dem entsprechenden Zusammenarbeitsvertrag zugestimmt. Weiningen und Schlieren werden sich zu je 30 Prozent und Dietikon mit 40 Prozent an den Lohnkosten beteiligen.

Das Votum der 37 anwesenden Stimmberechtigten an der Weiningenr Versammlung war deutlich. Die Zusammenarbeit wurde mit nur einer Gegenstimme genehmigt. Ebenso diskussionslos wurde den beiden anderen Geschäften zugestimmt, den Zuwendungen in Höhe von insgesamt 48500 Franken und dem Voranschlag 2017. Dieser rechnet bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 11 Prozent mit einem Ertragsüberschuss von rund 404000 Franken.