In der Fragestunde des Schlieremer Parlaments von Mitte September spielte sie die Hauptrolle: die Uitikonerstrasse.

Gleich zwei Gemeinderäte wollten von Polizeivorsteher Pierre Dalcher (SVP) wissen, wie es um die Sicherheit verschiedener Verkehrsteilnehmer auf diesem Strassenabschnitt steht. So ortete die GLP-Gemeinderätin Songül Viridén Gefahr beim Fussgängerstreifen vor der Unterquerung der SBB-Gleise.

Gleich nebenan befindet sich nämlich der Treffpunkt des Waldkindergartens. Autos würden morgens mit hoher Geschwindigkeit auf den Fussgängerstreifen zufahren, was bereits hin und wieder zu brenzligen Situationen für die Kleinen geführt habe.



Fünf Kontrollen durchgeführt



Diese Situation habe man genauer unter die Lupe nehmen wollen, wie Polizeichef Marco Weissenbrunner auf Anfrage sagt. So wurden in den vergangenen Wochen fünf Verkehrskontrollen durchgeführt, zudem habe man das Gespräch mit den Leitern des Waldkindergartens gesucht.

«Bei keinem der Autofahrer kam es beim Fussgängerstreifen zu einer Gefahrensituation, als Kinder die Strasse überqueren wollen», so Weissenbrunner. Die Leiter des Waldkindergartens hätten aber bestätigt, dass es hin und wieder vorkomme, dass Lenker es versäumen, Kinder über die Strasse zu lassen.

«Wir werden in nächster Zeit noch mehr Kontrollen an dieser Stelle durchführen und im Anschluss gemeinsam mit dem Kanton die Ergebnisse auswerten.» Ob und welche Massnahmen getroffen werden könnten, zeige sich in etwa einem Monat, so Weissenbrunner.