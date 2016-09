Zwei neue Kindergärten

Derzeit auf deren Tagesordnung: geeignete Standorte für zwei oder drei weitere Kindergärten für knapp 60 Kinder zu finden. Das Fünfer-Gremium hat Standorte für die Sicherung des nötigen Schulraumes ausfindig gemacht. Wo sich diese allerdings befinden, darüber möchten Müller und Balbiani derzeit noch nichts sagen. «Das gäbe nur Enttäuschungen, wenn aus einem avisierten Standort doch nichts würde», so Balbiani. In einem zweiten Schritt geht die Arbeitsgruppe dann die Standort-Sondierungen für Primarschulen an. Bis 2019 gibt es einen ungedeckten Bedarf von sechs weiteren Klassenzimmern, bis zum Schuljahr 2026/27 werden noch einmal weitere 27 Klassenzimmer gebraucht. Keine Auskunft gibt es, auf welchen statistischen Zahlen diese Überlegungen fussen. Müller meinte gestern am Rande der Guggenbühl-Kindergarteneröffnung, dass man nackte Zahlen noch nicht nennen wolle, die Arbeitsgrundlagen der Gruppe seien noch «auf der Stufe vertraulich». Müller: «Es handelt sich bisher um Arbeitspapiere der Exekutive.» Erst müsse man alles prüfen, bevor man seriös Zahlen herausgeben könne. Es sei sehr schwierig, demografische Entwicklungen korrekt vorauszuberechnen.

Ohne Plan B zum Optimum

Fest steht: Um dem Schulraummangel Herr zu werden, sollen im Limmatfeld sowie im Niderfeld neue Schulen entstehen; beide werden je etwa zwölf Klassenzimmer zur Verfügung stellen. Die Niderfeld-Schule wird erst in späteren Planungen eine Rolle spielen. Aber bei der Limmatfeld-Schule scharrt die Stadt schon länger mit den Hufen. Derzeit bremst eine ausstehende Moorschutzverordnung die weiteren Planungen aus. Mit der Verordnung, die der Regierungsrat erlassen muss, ist bis Ende Jahr, spätestens Anfang 2017 zu rechnen. Gibt es Einsprachen dagegen, kann sich deren Rechtskraft allerdings noch hinauszögern. Die Stadt rechnet zwar mit Auflagen. Dass die Verordnung den Schulplanungen gänzlich einen Strich durch die Rechnung macht – damit rechnet Müller aber nicht. Die Frage nach einem Plan B weist Balbiani vehement zurück: «Wir entwickeln zwar in der Arbeitsgruppe verschiedene Szenarien, aber die Alternativen sind nicht optimal. Wir arbeiten mit aller Kraft an der Durchsetzung des Optimalen.»

Wann aus der Arbeitsgruppe Konkretes an die Öffentlichkeit gegeben wird, steht noch nicht fest. «Das wird der Stadtrat erst bekannt geben, wenn Zahlen und Planungen konkretisiert sind», so Müller.