Am 5. September ist es genau ein Jahr her, dass die Sendung «Glauben entdecken» erstmals bei Radio Maria ausgestrahlt wurde. Der wöchentliche Radiotalk von Pater Martin Werlen lebt vom Austausch mit den Anrufern, die Anliegen an den ehemaligen Abt vom Kloster Einsiedeln herantragen. Für die Jubiläumssendung findet der Talk nun erstmals öffentlich statt.

Als Übertragungsort wurde bewusst das Kloster Fahr gewählt, denn man erhofft sich durch die Nähe zum Ballungsraum Zürich ein grösseres Publikum als im Kloster Einsiedeln. Üblicherweise wird Werlen von dort aus zugeschaltet, wo ein kleines Aussenstudio für ihn eingerichtet wurde. Gastgeberin für den einmaligen Anlass, Priorin Irene Gassmann vom Kloster Fahr, freut sich sehr auf die Sendung.

Extra die Vesper verlegt

Damit sie und ihre 20 Mitschwestern bei der Sendung dabei sein können, wird extra die Vesper, die normalerweise zeitgleich um 17.45 Uhr stattfindet, vorverlegt. Irene Gassmann: «Pater Martin ist ein Mitbruder von uns, und es ist uns eine Ehre, dass der Talk in unserem Hause stattfindet.» Die Schwestern wollen unbedingt dabei sein und freuen sich, Werlen wieder einmal zu erleben.

Über welches Thema er bei der Sendung sprechen wird, hat Werlen noch nicht entschieden: «Ich versuche, immer möglichst aktuell zu sein.» In den Sendungen behandelt er meistens zwei bis vier Fragen von Anrufern, mehr wären in der 40-minütigen Sendung nicht unterzubringen, meint der erprobte Talker, der sowohl in der Schweiz als auch im Ausland schon viele öffentliche Talks bestritten hat. «Es kommen nicht nur Fragen zum Gesagten, sondern auch zu Dingen, die die Menschen besonders beschäftigen», so Werlen.

Auf die Frage, wie viele Besucher er erwartet, antwortet der Pater bescheiden: «Das Interesse besteht in erster Linie an der Radiosendung. Wenn auch einige ins Kloster Fahr kommen, freut mich das natürlich.» Im Kloster Fahr dagegen hofft man auf guten Zuspruch, ja rechnet sogar damit. Denn ursprünglich war vorgesehen, den Talk im Torricelli-Raum stattfinden zu lassen. Da dieser aber nur 50 Plätze fasst – von denen nun schon 20 mit den Schwestern belegt werden –, hat man sich umbesonnen. Priorin Gassmann: «Wir wollen, dass jeder gut sitzen und zuhören kann. Daher findet die Veranstaltung in der Kirche statt.»

Lust am Provokativen

Pfarrer Thomas Rellstab, der Programmdirektor des in Adliswil ansässigen Radio Maria (siehe Box), gerät ins Schwärmen, wenn er von der Sendung erzählt: «Das ist ein spezieller Radiotalk, der ganz auf Pater Martin zugeschnitten ist. Die Hörer haben die Gelegenheit, sich mit ihm auszutauschen, Fragen zu stellen und gemeinsam mit ihm ihren Glauben neu zu entdecken.» Dabei schone er seine Zuhörer nicht und scheue sich nicht vor Provokativem. «Das lateinische ‹provocare› bedeutet ‹herausrufen› im Sinne von herausfordern», erklärt Rellstab, und Pater Martin fordere heraus und wolle seine Zuhörer aus der Reserve locken. Er lade ein, nachzudenken, zu reflektieren und auch sich selbst kritisch zu hinterfragen. «Er sieht die Dinge immer von einer Seite an, die man für gewöhnlich nicht kennt.»