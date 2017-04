Dokumente können sowohl über Computer als auch über Tablets oder Smartphones eingesehen werden. Die physische Aktenauflage wird einzig noch bei Geschäften mit sehr umfangreichen Unterlagen nötig sein – beispielsweise bei der Jahresrechnung mit zahlreichen Belegordnern oder bei Bauabrechnungen, die mehrere Ordner an Akten umfassen.

Weniger Aufwand

Der Stadtrat wird sich ebenfalls mit der Einführung einer elektronischen Aktenauflage beschäftigen, wie es im Antrag heisst. Wird die entsprechende Software für den Stadtrat beschafft, entstehen für den Gemeinderat keine weiteren Kosten.

Als zweite wichtige Änderung ist geplant, das Protokoll der Parlamentssitzungen neu als Audio-Protokoll ins Internet zu stellen, das bloss noch von einem schriftlichen Beschlussprotokoll ergänzt wird. Dies wird beispielsweise in der Stadt Zürich und in Wetzikon in den Parlamenten bereits so gehandhabt. Heute schreibt das Sekretariat des Gemeinderats nach jeder Sitzung ein Verhandlungsprotokoll, das zwischen 25 und 35 Seiten lang ist.

Durch die Einführung eines Audio-Protokolls liesse sich der zeitliche Aufwand deutlich reduzieren, schreibt das Büro des Gemeinderats. Abklärungen hätten zudem ergeben, dass mit der Bereitsstellung von Audio-Dateien im Internet keine datenschutzrechtlichen Probleme entstehen, weil die Verhandlungen des Gemeinderats öffentlich sind.

Die Einführung des Audio-Protokolls ist bereits budgetiert; es wird mit Kosten von rund 12 000 Franken gerechnet. «Stellt man diesem Aufwand die Zeitersparnis im Sekretariat sowie den Wegfall der Portokosten in der Höhe von jährlich 10 000 Franken gegenüber, sind die Kosten bereits im ersten Jahr amortisiert», heisst es im Antrag.