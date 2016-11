Sicherung des Vorkaufsrechts

Mit einem Unterstützungskonzept will die Gemeinde Räbsamen unter die Arme greifen und so dem neuen Restaurant zu einem dauerhaften Erfolg verhelfen. Es beinhaltet, dass die Gemeinde bis zu 16 Parkplätze in der Unterniveaugarage an der Eichacherstrasse für bis zu 480 000 Franken kauft und an Räbsamen für die Wohnungsmieter und Gewerbetreibenden in der Liegenschaft vermietet.

Allerdings verzichtet die Gemeinde zumindest in den ersten zehn Betriebsjahren auf die Mieteinnahmen in Höhe von bis zu 25 000 Franken. «Effektiv bedeutet der Kauf der Parkplätze eine Investition ins Finanzvermögen der Gemeinde», so die Gemeindeinformation. Die Gemeinde kauft also Parkplätze, die sie im öffentlichen Interesse verwendet, welches derzeit eben der Restaurationsbetrieb ist. Sollte dieser Zweck entfallen, kann sie die Plätze anderweitig vergeben.

In einer «Zusammenarbeitsvereinbarung» legt die Gemeinde nicht nur die Rahmenbedingungen fest, sie sichert sich auch noch das Vorkaufsrecht über 25 Jahre, sollte Räbsamen die Liegenschaft wieder veräussern wollen. Fazit der Gemeinde: «Die Kombination von Zurverfügungstellung von Parkplätzen und Erlass des Mietzinses sichert die grösstmögliche Einflussnahme auf die Nutzung des ‹Rössli› und generiert wenig Kosten.»